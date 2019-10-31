На Сумщине водитель доказал в суде свою невиновность в пьяной езде Суд оправдал дружбовчанина, которого обвиняли в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

В соответствии с протоколом об административном правонарушении, 22 августа примерно в 4.45 он управлял автомобилем марки ВАЗ 21213 по ул. Михайловская в г. Дружба с явными признаками алкогольного опьянения. В частности, имел резкий запах алкоголя из полости рта и вялую речь. Но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке он уклонился путем отказа в присутствии двух свидетелей, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.130 КУоАП, «управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения `опьянения, а также отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного опьянения», пишет Ямполь.инфо.

Однако водитель в судебном заседании вину свою не признал и пояснил, что в тот день действительно подвозил свою сестру на железнодорожный вокзал. По дороге они были остановлены сотрудниками полиции, которые в свою очередь попросили предъявить документы, объяснив это тем, что в автомобиле не освещается номерной знак, а после был составлен протокол об административном правонарушении. Уже позже он узнал, что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.130 КУоАП. Однако дополнил, что с составленным в отношении него протоколом он не согласен, поскольку работники полиции не предлагали ему пройти в установленном законом порядке освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, свидетели при составлении протокола отсутствовали и добавил, что в тот день он спиртные напитки не употреблял. Показания водителя подтвердил и его брат, который в то время находился в автомобиле.

Рассмотрев дело, суд закрыл административное производство за отсутствием состава нарушения в действиях водителя.