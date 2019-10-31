Завтра в Сумах похолодает

21 ноября на Сумщине ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0 ..- 5 °С, днем снизится до -2 ..- 7 °С.
22 ноября - облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -6 ..- 11 °С, днем -1 ..- 6 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
До конца недели погоду Сумщины будет определять периферия антициклона, ожидается сухая, теплая обычной погода....
На выходных в Сумской области сохранится преимущественно сухая, теплее обычной погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Три циклона принесут в начале новой недели влажный, теплый атлантический и средиземноморский воздух....