На Сумщине суд избрал меры трем участникам банды разбойников Постановлением Белопольского районного суда от 20 ноября на 9.00 29 ноября назначено судебное разбирательство уголовного производства в отношении В. и К., обвиняемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины, и относительно О., обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, К. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога на 60 дней.

Также В. и А. избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, запретив последним покидать жилье с использованием средства электронного контроля (браслета), на срок 2 месяца.

Для информации: В. и П. обвиняются в том, что, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с О. и неустановленным в ходе следствия лицом 30 марта 2019 года совершили разбойное нападение на гражданина К., соединенного с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, с проникновением в жилище и причинив потерпевшему легкие телесные повреждения. Во время разбойного нападения В., К., лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском, а также О. и неустановленное в ходе досудебного расследования лицо завладели чужим имуществом на сумму 18317 грн, принадлежащего потерпевшему К.

Кроме того, 16 апреля 2019 года В., К. и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском, будучи лицами, ранее совершившим разбой, совершили разбойное нападение на жительницу с. Подлипное Конотопского района гражданку С., соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, с проникновением в жилище и причинив последний легкие телесные повреждения. Во время разбойного нападения В., К. и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском, завладели чужим имуществом на сумму 12133,84 грн, принадлежащее потерпевшей С., сообщает Белопольский райсуд.