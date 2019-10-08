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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:17116

Бурынский элеватор загрязнил воздух на 4 млн грн

Прокуратура Сумской области добилась взыскания 3,9 млн грн убытков, причиненных государству в результате загрязнения атмосферного воздуха.

Государственной экологической инспекцией в Сумской области установлено, что филиал ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» «Бурынский элеватор» осуществлял выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ без соответствующих разрешений с марта 2017 по январь 2018 года. В результате сверхнормативных выбросов окружающей среде нанесен ущерб в сумме почти 3,9 млн грн.

Возместить в добровольном порядке причиненный ущерб общество отказалось. Поэтому Конотопская местная прокуратура обратилась в суд в интересах государства с исковым заявлением о взыскании нанесенного ущерба.

Как рассказал руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач, решением Хозяйственного суда Сумской области от 18 ноября 2019 года иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме, Публичное акционерное общество «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» должно уплатить почти 3,9 млн грн убытков, причиненных государству вследствие сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Бурынсский элеватор Бурынь Загрязнение воздуха

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