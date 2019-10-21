Сумчан приглашают на гандбол высшей пробы 22-23 ноября в Сумах пройдут сразу четыре матча высшей лиги чемпионата Украины по гандболу.

В манеже СумГУ (Прокофьева, 38/1) пройдут игры мужского и женского турнира с участием команд ГК «СумДУ».

Гандболистки встретятся с ГК «Бровары» в пятницу в 15.00 и в субботу в 10.30. Гандболисты – с ГК «Карпаты» (Ужгород) в пятницу в 17.00 и в субботу в 12.30.

Вход свободный.