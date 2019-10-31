Сумские копы задержали вероятных автоворов Происшествие произошло у торгового центра на проспекте Михаила Лушпы.

Инспекторы получили сообщение от 26-летнего мужчины о краже его личных вещей из автомобиля. На месте заявитель рассказал инспекторам, что припарковал свой легковой автомобіль и пошел по делам. Вернувшись, он обнаружил отсутствие сумки с документами, деньгами и мобильным телефоном. И вот тогда он вспомнил, что на стоянке заметил подозрительный Daewoo Lanos. Внимание водителя привлек яркий золотистый цвет самой машины и то, что в ней находились подозрительные мужчины в капюшонах.

Стражи порядка сразу начали отрабатывать территорию областного центра, ведь злоумышленники могли продолжать совершать противоправные действия. Впоследствии, возле торгового центра, на улице Кооперативной, стражи порядка обнаружили автомобиль Daewoo Lanos, похожий по описанию. В транспортном средстве инспекторы обнаружили двух 18-летних парней. Во время общения они заметно нервничали. В ходе проведения поверхностной проверки у водителя патрульные обнаружили большое количество денежных средств и устройство, вероятно, для сканирования сигнала автосигнализации транспортных средств. А во время визуального осмотра самого автомобиля, в бардачке, инспекторы обнаружили мобильный телефон, похожий на похищенный.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 185 (кража) УК.