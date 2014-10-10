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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:26116

В Сумах дезертира посадили на 3 года

Апелляционный суд оставил без изменений приговор военнослужащему ВСУ.

В апреле 2018 года обвиняемый ушел в отпуск и не вернулся в воинскую часть в определенное время. Мужчина уклонялся от несения службы в течение 7 месяцев. И в декабре прошлого года военнослужащие отделения Военной службы правопорядка Полтавского зонального отдела ВСП задержали его в городе Сумы.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 407 УК Украины, и, учитывая наличие предыдущей непогашенной судимости за аналогичное преступление, назначил ему окончательное наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы.

Подавая апелляционные жалобы, обвиняемый и его защитник просили отменить приговор суда первой инстанции, поскольку, по мнению стороны защиты, наказание слишком строгое. Кроме того, ходатайствовали о замене лишения свободы на содержание в дисциплинарном батальоне.

Сумской апелляционный суд, рассмотрев материалы уголовного производства, оставил без изменений приговор Сумского районного суда. В ходе апелляционного рассмотрения коллегия судей установила, что местный суд назначил лицу наказание, достаточное для его исправления и в будущем предупредит совершение им новых преступлений. Суд принял во внимание как обстоятельства, смягчающие наказание, в частности наличие трех детей, признание вины, чистосердечное раскаяние, так и отягчающие. В частности, лицо ранее было уже осуждено за аналогичное преступление. Тогда оно было освобождено от отбывания наказания с установлением испытательного срока. Однако, обвиняемый не сделал для себя выводов, не стал на путь исправления и совершил новое преступление в период неотбытой части наказания. Таким образом, за уклонение от службы военнослужащий будет отбывать наказание в местах лишения свободы более 3-х лет, сообщает Сумской апелляционный суд.

Право Дезертирство

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