Изменения в Схему санитарной очистки города: в Сумах ждут предложения горожан Сумчанам предлагают присоединиться к обсуждению проекта научно-технического отчета «Услуги по внесению изменений в схемы санитарной очистки города Сумы».

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры города.

Научно-технический отчет разработан специалистами Государственного предприятия «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городского хозяйства».

Он подготовлен в соответствии с решением исполнительного комитета от 11.12.2018 № 684 «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 19.11.2013 № 591 «Об утверждении норм предоставления услуг по вывоз твердых бытовых отходов в городе Сумы», департамента инфраструктуры города поручено в течение 2019 года принять меры по внесению изменений в схему санитарной очистки города Сумы.

Проект отчета размещен на официальном сайте Сумского городского совета для ознакомления жителей и предоставления предложений.

Предложения можно направлять по электронному адресу департамента инфраструктуры города dim@smr.gov.ua и адрес отдела санитарной очистки города и обращения с ТБО управления благоустройства департамента инфраструктуры города vstpv@ukr.net.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 700-597 (отдел санитарной очистки города и обращения с ТБО департамента инфраструктуры города).

Посмотреть проект отчета здесь.