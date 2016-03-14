Изменения в Схему санитарной очистки города: в Сумах ждут предложения горожан

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры города.
Научно-технический отчет разработан специалистами Государственного предприятия «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городского хозяйства».
Он подготовлен в соответствии с решением исполнительного комитета от 11.12.2018 № 684 «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 19.11.2013 № 591 «Об утверждении норм предоставления услуг по вывоз твердых бытовых отходов в городе Сумы», департамента инфраструктуры города поручено в течение 2019 года принять меры по внесению изменений в схему санитарной очистки города Сумы.
Проект отчета размещен на официальном сайте Сумского городского совета для ознакомления жителей и предоставления предложений.
Предложения можно направлять по электронному адресу департамента инфраструктуры города dim@smr.gov.ua и адрес отдела санитарной очистки города и обращения с ТБО управления благоустройства департамента инфраструктуры города vstpv@ukr.net.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 700-597 (отдел санитарной очистки города и обращения с ТБО департамента инфраструктуры города).
Посмотреть проект отчета здесь.
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