Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:49138

На Сумщине на пожаре погиб мужчина, его жену травмирована

Сегодня, 20 ноября, в 8:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Куземин Ахтырского района.

На тушение направили добровольную пожарную команду из этого села. Также, преодолев расстояние в более чем 37 км, на место вызова прибыло отделение дежурного караула 6-й государственной пожарно-спасательной части из районного центра.

Как было установлено, в результате пожара пострадала 70-летняя жена хозяина дома, которую доставили в центральную районную больницу. Во время тушения пожара в одной из комнат пожарные обнаружили тело мужчины.

В 8:55 удалось локализовать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня. А в 10:25 пожар ликвидировали полностью.

Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 5 человек личного состава и 1 единица техники, от местной пожарной команды - 2 работника и 1 единица техники.

На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Погибшим оказался 73-летний хозяин дома. С начала года это уже 51-я смерть в огне на Сумщине.

Право Пожар

По тематике

На Сумщине тушили баню и гараж
18.11.2019 16:08

На Сумщине тушили баню и гараж

Пожарные ликвидировали возгорание расположенных под одной крышей гаража, летней кухни, бани и дровяного сарая....

15.11.2019 15:31

Под Сумами спасатели пять часов тушили масштабный пожар

14 ноября в 11:24 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки и летней кухни под одной...

В Глухове горела женская психиатрическая больница
14.11.2019 11:44

В Глухове горела женская психиатрическая больница

12 ноября, около 21:00 на линию экстренного вызова 101 поступил вызов о возгорании здания в Глухове по улице Институтской, в...

13.11.2019 11:32

В Шостке на пожаре погиб человек (видео)

12 ноября в 21:43, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в 4-этажном жилом доме по ул. Свободы в...

13.11.2019 09:50

В Тростянце спасатели предотвратили масштабный пожар в жилом секторе

12 ноября в 17:21 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Славгородская в г....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.