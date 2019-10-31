На Сумщине на пожаре погиб мужчина, его жену травмирована

На тушение направили добровольную пожарную команду из этого села. Также, преодолев расстояние в более чем 37 км, на место вызова прибыло отделение дежурного караула 6-й государственной пожарно-спасательной части из районного центра.
Как было установлено, в результате пожара пострадала 70-летняя жена хозяина дома, которую доставили в центральную районную больницу. Во время тушения пожара в одной из комнат пожарные обнаружили тело мужчины.
В 8:55 удалось локализовать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня. А в 10:25 пожар ликвидировали полностью.
Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 5 человек личного состава и 1 единица техники, от местной пожарной команды - 2 работника и 1 единица техники.
На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Погибшим оказался 73-летний хозяин дома. С начала года это уже 51-я смерть в огне на Сумщине.
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