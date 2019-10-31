Братья-бегуны с Сумщины пробежали марафон по барханам Впереди остался последний этап 165-кеилометрового ультрамарафона в Оманской пустыне.

Сегодня, 20 ноября, прошел пятый этап 165-кеилометрового Oman Desert Marathon. Спортсмена преодолевали 42 км по дюнам, правда, бежали вечером, а не утром, как в предыдущие дни.

Тренер ДЮСШ Ахтырского района Евгений Глыва прибежал на финиш сегодня пятым, но в общей классификации остался третьим, проигрывая только братьям из Марокко Рашиду и Мухаммеду Эльморабити. Его брат Иван пока шестой.