Братья-бегуны с Сумщины пробежали марафон по барханам

Сегодня, 20 ноября, прошел пятый этап 165-кеилометрового Oman Desert Marathon. Спортсмена преодолевали 42 км по дюнам, правда, бежали вечером, а не утром, как в предыдущие дни.
Тренер ДЮСШ Ахтырского района Евгений Глыва прибежал на финиш сегодня пятым, но в общей классификации остался третьим, проигрывая только братьям из Марокко Рашиду и Мухаммеду Эльморабити. Его брат Иван пока шестой.
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