Сумчанам показали «Туман»

За словами Наталії Сіухіної, чия виставка відкрилася 20 листопада у Сумській міській галереї, природа завжди дарувала натхнення мисткині. Але особливе місце у житті та творчості Наталії посідає саме явище туману.
Його дивовижність та містичність, незбагненність та таємничість, і водночас, тепло та натхненність - це все можна знайти і відчути в роботах художниці.
«Туман - явище короткочасне. Він розсіється, і ти побачиш світло дня та сонця, знайдеш вихід. Але ти уже матимеш натхнення, дароване тобі туманом», - каже вона.
Виставку акварельного живопису Наталії Сіухіної можна побачити до 1 грудня.
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