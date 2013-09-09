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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:30350

Сумчанам показали «Туман»

Туман - казкове, дещо містичне явище. В ньому легко загубитися, але також у ньому можна знайти натхнення. Коли потрапляєш в обійми туману, ти опиняєшся у якомусь фантастичному світі, і відчуваєш, що здатен творити, діяти, шукати нові форми та образи.

За словами Наталії Сіухіної, чия виставка відкрилася 20 листопада у Сумській міській галереї, природа завжди дарувала натхнення мисткині. Але особливе місце у житті та творчості Наталії посідає саме явище туману.

Його дивовижність та містичність, незбагненність та таємничість, і водночас, тепло та натхненність - це все можна знайти і відчути в роботах художниці.

«Туман - явище короткочасне. Він розсіється, і ти побачиш світло дня та сонця, знайдеш вихід. Але ти уже матимеш натхнення, дароване тобі туманом», - каже вона.

Виставку акварельного живопису Наталії Сіухіної можна побачити до 1 грудня.

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