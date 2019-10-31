Ночью на Сумщине на пожаре погибли двое (видео) Ликвидируя возгорание жилого дома, пожарные обнаружили тела двух мужчин.

20 ноября в 23:50 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Присеймовской в с. Чаплищи Путивльского района. О пожаре сообщила соседка, которая увидела охваченную огнем крышу дома. На место происшествия были направлены дежурные караулы 15-й и 23-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что дом полностью охвачен огнем, произошло частичное разрушение конструкций кровли. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку и соседний жилой дом. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, расположенной на расстоянии 2 км от очага горения. Во время ликвидации пожара в доме пожарные обнаружили тела двух человек.

В 00:36 пожарным удалось локализовать возгорание. Чтобы полностью его обуздать, пришлось использовать почти 30 т воды. В 5:05 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

На месте работала следственно-оперативная группа. Погибшими оказались - хозяин дома 1949 г.р. и его товарищ 1987 г.р. Причину возгорания сейчас устанавливают правоохранители, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.