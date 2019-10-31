Кому в Сумах и почему отключили воду «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Харьковская, 25, ул. Ивана Сирко, 37 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), пр-т М. Лушпы, 23 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Ивана Сирко, 23 (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Ахтырская, 5 (замена коренного крана холодной воды в квартире), ул. Горького, 25, ул. Рыбалко, 8 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Засумская, 12 (замена стояка горячей воды в квартире), ул. Шевченко, 2, ул. Данила Галицкого, 69 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире).