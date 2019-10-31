В Сумах пожарные спасли жилой дом (видео) 20 ноября в 22:20, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Берестова в Сумах.

На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что пламенем охвачены стены на площади до 40 кв. м. и кровля на площади более 50 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 1 км от очага горения.

В 23:05 возгорание локализовали, а в 00:39 - потратив на тушение более 20 тонн воды, полностью ликвидировали и спасли жилой дом.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.