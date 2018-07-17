Подрывателю сумской «Луны» дали 10 лет за решеткой Сегодня, 21 ноября, Заречный районный суд г. Сумы объявил приговор по делу о совершении взрыва в сумском ночном клубе «Луна» летом прошлого года.

Прокуратурой Сумской области поддержано публичное обвинение в отношении 29-летнего сумчанина Сергея Васильца, который бросил гранату в толпу посетителей ночного клуба.

По приговору Заречного районного суда г. Сумы от 21 ноября 2019 года обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 10 годам лишения свободы.

Речь идет о событиях, произошедших 10 июня 2018 года. В ходе следствия, проведенного следователями СУ ГУ НП в Сумской области, установлено, что в тот день обвиняемый в ночное время отдыхал в развлекательном заведении, где у него возник спор с одним из посетителей.

Разъяренный мужчина ушел из клуба, а уже через некоторое время вернулся. На голове у него была балаклава, а в руке нож. Злоумышленник вошел в холл заведения в 5.48, сорвал чеку из осколочной гранаты РГД-5, которую прятал в кармане, и бросил в толпу.

Когда охранник заведения пытался его остановить, злоумышленник ударил того ножом. Несмотря на полученные ранения, охранник побежал за нападающим и уже в соседнем дворе вместе с полицейскими патрульной полиции, которые были вблизи заведения, мужчина был задержан. Всего пострадало 8 человек в возрасте от 18 до 34 лет, они получили легкие, средней тяжести и тяжкие телесные повреждения.

В суде обвиняемый вину свою признал частично. Заверил, что не знал, что бросает гранату, думал, что это петарда.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15 / пп. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами), ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей), ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья) УК Украины. Приговор он ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Гражданский иск потерпевшей К. удовлетворен частично и взыскано в ее пользу с обвиняемого на возмещение морального вреда средства в сумме 200 000 гривен. Удовлетворен также гражданский иск прокурора и взыскано с обвиняемого в пользу государства на возмещение расходов на лечение пострадавших средства в сумме почти 43 000 гривен.

При назначении вида и меры наказания суд учел личность обвиняемого, смягчающее наказание обстоятельство, характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений.

Учитывая изложенное и данные по личности обвиняемого, его возраст, характер совершенных деяний, которые составляли большую общественную опасность для жизни и здоровья значительного круга лиц, мнение потерпевших, смягчающее наказание обстоятельство, а также совершения преступления не судимым лицом, суд счел, что исправление человека возможно лишь при условии его изоляции от общества с назначением наказания в виде лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней, сообщает Заречный райсуд.