Пять жителей Сумщины стали призерами Всеукраинского радиодиктанта национального единства

Среди призеров есть две представительницы из Конотопа, две - из Шостки и роменчанка.
Конотопчанка Галина Иржавская и Анна Криницкая получили II и III место соответственно. Жители Шостки Екатерина Дмитренко и Инна Андрущенко заняли второе место. Роменчанка Наталья Шкурська получила III место.
Напомним: что 8 ноября в 11.00 тысячи слушателей Украинского радио вместе написали Всеукраинский радиодиктант национального единства. Акцию вживую транслировали и в эфире общественного телеканала «UA:Перший». Традиционно диктант начитал педагог, радиоведущий, доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко.
Завтра об 11:00 відбудеться Всеукраїнський диктант національної єдності....
ХVIII радіодиктант національної єдності написали 32779 людей, з них без помилок – 313....