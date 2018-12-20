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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:13249

Пять жителей Сумщины стали призерами Всеукраинского радиодиктанта национального единства

Победителей определяли в трех номинациях. Первое место - диктант написали полностью без ошибок, второе - написали слово «цифра» без кавычек, третье - одна ошибка.

Среди призеров есть две представительницы из Конотопа, две - из Шостки и роменчанка.

Конотопчанка Галина Иржавская и Анна Криницкая получили II и III место соответственно. Жители Шостки Екатерина Дмитренко и Инна Андрущенко заняли второе место. Роменчанка Наталья Шкурська получила III место.

Напомним: что 8 ноября в 11.00 тысячи слушателей Украинского радио вместе написали Всеукраинский радиодиктант национального единства. Акцию вживую транслировали и в эфире общественного телеканала «UA:Перший». Традиционно диктант начитал педагог, радиоведущий, доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко.

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