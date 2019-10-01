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Состояние политзаключенного сумчанина Владимира Дудки ухудшилось после этапирования из Москвы

У него хронические боли в области живота и высокое давление.

Состояние здоровья осужденного по "делу украинских диверсантов" сумчанина Владимира Дудки после этапа из Москвы в Симферополь ухудшилось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что у него обострились хронические заболевания. В частности, обнаружены хронические боли в области живота и высокое давление.

"Увиделся с папой впервые за три с половиной месяца. Медицинской помощи от администрации СИЗО он не получает. У него хронические боли в области живота, после этапа повысилось давление. Последний раз, когда измеряли, давление было 160 на 100. Говорит, что перенес этап только благодаря лекарствам, которые мы ему передаем", - сказал сын Дудки Илья Каверников после того, как посетил его в СИЗО.

По его словам, его отец и другой заключенный - Алексей Бессарабов - провели на этапе из Москвы до Симферополя около месяца. Также он сообщил, на следующей неделе его отца и Бессарабова снова этапируют из Симферополя в колонии строгого режима для отбывания наказания.

Напомним: 18 ноября осужденных Дудку и Бессарабова перевезли из Москвы, где рассматривалась аппеляция на приговор. 25 сентября их эпатировали из Крыма в Москву, где 15 октября Верховный суд России рассмотрел апелляцию на приговор.

В апреле Севастопольский городской суд оккупированного Крыма приговорил украинцев Дудку и Бессарабова, которых власти РФ обвиняют в подготовке диверсий, к 14 годам лишения свободы каждого.

Право Владимир Дудка

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