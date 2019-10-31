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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:18263

В Шостке рецидивист обокрал подвозившего его водителя

Воспользовавшись невнимательностью водителя, который бесплатно подвозил его в город, житель Шосткинского района украл из автомобиля мобильный телефон.

О краже мобильного телефона из автомобиля в полицию сообщил 46-летний житель Шостки. Заявитель заподозрил в совершенном незнакомца, которого накануне бесплатно подвозил на своем автомобиле из села в райцентр.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за кражи 34-летний местный житель. Его разыскали, и он признался в содеянном.

По словам злоумышленника, похищенный телефон он продал, а деньги использовал на свои нужды.

Сейчас полицейские нашли, изъяли и вернули владельцу его гаджет. В отношении подозреваемого в полиции открыли очередное уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка

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