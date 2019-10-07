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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54218

Четыре дома в центре Сум наконец-то получили отопление

По информации департамента инфраструктуры города, ночью завершились ремонтные работы на теплосети, по которой отопление поступает в четыре дома по ул. Соборная и пер. Терезова.

Дома получили теплоноситель, постепенно отопление подается в квартиры, пишет сайт мэрии.

Напомним, эти дома оставались без отопления из-за порыва сети, ремонт которой не удалось выполнить сразу, коммуникации размещены в помещении частной собственности – Dubai Cafe.

На аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко поставил задачу департаменту инфраструктуры города и обслуживающей организации решить вопрос и до 9:00 четверга, 21 ноября, подать тепло.

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