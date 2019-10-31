На Сумщине пьяный водитель без прав пытался сбежать от копов (видео) Бегство для нетрезвого водителя закончилась составлением админматериалов.

Во время патрулирования автодороги Н-12 «Сумы-Полтава» в селе Хухра Ахтырского района экипаж патрульных увидел транспортное средство ВАЗ-2108, водитель которого на большой скорости опасно маневрировал проезжей частью. Полицейские подали ему требование об остановке. Мужчина остановился, но при приближении патрульного резко начал движение и увеличил скорость.

Стражи порядка направились за ним, подав требование об остановке, однако тот не реагировал, зато только увеличивал скорость. Началось преследование, в ходе которого водитель легковушки и не думал останавливаться. Однако со временем все пошло не по плану беглеца. Двигатель перегрелся, а автомобиль резко остановился. Водитель вышел из транспортного средства и, как ни в чем не бывало, начал идти с места остановки. Стражи порядка задержали его.

Горе-водитель признался, что употреблял алкогольные напитки. В дальнейшем гражданин просил инспекторов составить на него все административные материалы, кроме протокола за управление в нетрезвом состоянии. Свою просьбу он мотивировал желанием пройти курс обучения, сдать экзамен и получить водительское удостоверение.

Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировал у него 1,93 промилле алкоголя, что в почти в 10 раз превышало допустимую норму.

Стражи порядка составили на местного жителя административные материалы: ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КУоАП, ч. 2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КУоАП, ст. 122-2 (невыполнение требования об остановке) КУоАП и протокол задержания. Интересно также то, что мужчина устроил побег на чужом автомобиле.