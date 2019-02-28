Сумчанка взяла бронзу чемпионата мира по ММА

Сборная Украины стала лучшей в мире, завоевав 11 медалей: 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых. Это первое командное место среди 42 стран. Вторая - Австралия, третья – США.
Среди бронзовых призеров сумчанка Дарья Чибисова (весовая категория до 61,2 кг)
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