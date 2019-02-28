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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:49192

Сумчанка взяла бронзу чемпионата мира по ММА

20 ноября в Сингапуре завершился чемпионат мира по смешанным единоборствам.

Сборная Украины стала лучшей в мире, завоевав 11 медалей: 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых. Это первое командное место среди 42 стран. Вторая - Австралия, третья – США.

Среди бронзовых призеров сумчанка Дарья Чибисова (весовая категория до 61,2 кг)

Спорт MmA Дарья Чибисова

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Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
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18:25 — 60рн.
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
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10:05 — 50рн. 12:10 — 55рн. 16:25 — 60рн.
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
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CINETECH+, 2D 10:50 15:50 18:40 20:50 23:10
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Кино Планета Кино
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Концерт Depeche Mode: SPIRITS IN THE FOREST (12+)
Концерт Depeche Mode: SPIRITS IN THE FOREST (12+)
Кино Планета Кино
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Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
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Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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