В Сумах снова сдуло забор, закрывавший «позорные» фонтаны на Театральной площади

Фото выложил в Фейсбуке главный архитектор области Олег Кривцов.

"Парканний серпантин", - прокомментировал он.

Напомним: забор поставили перед Днем конституции, когда на Театарльной площади проходил фестиваль духовой музыки «Сурми України». Тогда на аппаратном совещании в мэрии заммэра Вера Мотречко назвала фонтаны «позорными» и попросила первого заммэра Владимира Войтенко что-то сделать. Тогда придумали закрыть «позор» забором, обещая скоро взяться за фонтаны. Однако позже выяснилось, что нет ни денег, ни желания делать фонтаны. А мэр Александр Лысенко задумал провести очередной конкурс по Театральной площади.