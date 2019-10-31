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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:41658

В Сумах снова сдуло забор, закрывавший «позорные» фонтаны на Театральной площади

Сегодняшний ветер повалил часть забора, поставленного вокруг аварийных фонтанов на Театральной площади.

Фото выложил в Фейсбуке главный архитектор области Олег Кривцов.

"Парканний серпантин", - прокомментировал он.

Напомним: забор поставили перед Днем конституции, когда на Театарльной площади проходил фестиваль духовой музыки «Сурми України». Тогда на аппаратном совещании в мэрии заммэра Вера Мотречко назвала фонтаны «позорными» и попросила первого заммэра Владимира Войтенко что-то сделать. Тогда придумали закрыть «позор» забором, обещая скоро взяться за фонтаны. Однако позже выяснилось, что нет ни денег, ни желания делать фонтаны. А мэр Александр Лысенко задумал провести очередной конкурс по Театральной площади.

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