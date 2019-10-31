На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома Сегодня, 21 ноября, в 6:30 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Шевченко в с. Вольная Слобода Глуховского района.

О пожаре сообщила хозяйка дома, которая почувствовала резкий запах дыма. На место происшествия были направлены дежурные караулы 19-й Государственной пожарно-спасательной части и 38 Государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стену на площади до 4 кв. м и кровля на площади до 2 кв. м, образовалось сильное задымление и угроза дальнейшего распространения огня на остальные дома.

В 7:08 возгорание локализовали, а в 7:30 - полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.