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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:46214

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

Сегодня, 21 ноября, в 6:30 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Шевченко в с. Вольная Слобода Глуховского района.

О пожаре сообщила хозяйка дома, которая почувствовала резкий запах дыма. На место происшествия были направлены дежурные караулы 19-й Государственной пожарно-спасательной части и 38 Государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стену на площади до 4 кв. м и кровля на площади до 2 кв. м, образовалось сильное задымление и угроза дальнейшего распространения огня на остальные дома.

В 7:08 возгорание локализовали, а в 7:30 - полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Глуховский район Пожар

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