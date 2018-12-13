Сумчан приглашают на акварельный мастер-класс

Учить искусству акварели будет художница Наталья Сиухина в рамках персональной выставки «Туман». Начало в 14.00.
С собой нужно иметь:
- кисточку;
- акварельные краски;
- бумагу альбомную;
- защитную одежду.
Мастер-класс бесплатный. Количество мест ограничено. Запись по телефону: (0542) 67-98-39.
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