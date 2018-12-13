Сумчан приглашают на акварельный мастер-класс 24 ноября в Сумской городской галерее пройдет мастер-класс по акварельной живописи.

Учить искусству акварели будет художница Наталья Сиухина в рамках персональной выставки «Туман». Начало в 14.00.

С собой нужно иметь:

- кисточку;

- акварельные краски;

- бумагу альбомную;

- защитную одежду.

Мастер-класс бесплатный. Количество мест ограничено. Запись по телефону: (0542) 67-98-39.