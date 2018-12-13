Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3790

Сумчан приглашают на акварельный мастер-класс

24 ноября в Сумской городской галерее пройдет мастер-класс по акварельной живописи.

Учить искусству акварели будет художница Наталья Сиухина в рамках персональной выставки «Туман». Начало в 14.00.

С собой нужно иметь:

- кисточку;

- акварельные краски;

- бумагу альбомную;

- защитную одежду.

Мастер-класс бесплатный. Количество мест ограничено. Запись по телефону: (0542) 67-98-39.

Досуг Мастер-класс

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Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
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Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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