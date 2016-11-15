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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:01459

В Сумах облсовет на мероприятии по случаю Дня достоинства и свободы представлял экс-регионал

Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы.

Эта дата - чествование тех событий в истории современной Украины, которые изменили жизнь украинцев, их видение мира, своего государства и себя. За последние 15 лет Украина пережила два Майдана - в 2004 и в 2013-2014 годах. К счастью, первая Оранжевая революция обошлась без жертв. Но в следующий раз, во время Революции Достоинства, мы потеряли Небесную сотню.

Руководители области и Сум, жители города, работники органов исполнительной власти и местного самоуправления, представители общественности, участники АТО и Революции Достоинства собрались, чтобы почтить Героев Небесной Сотни и всех тех, кто своей жизнью и своей жертвенностью демонстрируют стремление украинский жить в свободной, демократической и суверенном государстве. Собравшиеся возложили цветы к памятному знаку Героям Небесной сотни, памятнику Герою Украины Алексею Братушке, который погиб на Майдане в Киеве, и могилам погибших в АТО / ООС военных, пишет сайт облсовета.

Городские власти представлял мэр Сум Александр Лысенко, облгосадминистрацию – замгубернатора Иван Боршош, а облсовет - депутат областного совета, глава бюджетной комиссии Николай Березин, который и 6 лет назад был депутатом, но от «Партии регионов» и был по ту сторону барикад.

Политика День достоинства и свободы Николай Березин

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