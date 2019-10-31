В Сумах исполком рассмотрит две петиции о памятнике Ярославу Мудрому Городские власти дали ответ на обе петиции, которые касаются памятника Ярославу Мудрому в Сумах.

Напомним: памятник был открыт 23 октября в сквере напротив Ильинской церкви и вызвал неоднозначную реакцию со стороны пользователей соцсетей как в Сумах, так и за их пределами.

Через неделю появилась петиция о демонтаже незаконно установленного памятника от бывшего главного архитектора Сум Сергея Винтоняка, она набрала необходимое количество голосов за 8 дней. Спустя еще неделю появилась петиция в защиту памятника от Виталия Кацова, члена молодежного совета при мэре Сум Александре Лысенко, который час однозначно выступал за памятник и даже чуть ли не угрожал тем, кто подписывал петицию о демонтаже. Его петиция за первые сутки не набрала ни одной подписи, а затем за два дня раскрутилась. Причем среди подписантов много чиновников Сумского горсовета и их сателитов.

Обе петиции получили одинаковый ответ о том, что подготовлены проекты решений исполкома об их рассмотрении. Ближайший исполком пройдет в середине декабря.