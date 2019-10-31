На Сумщине в заброшенном доме нашли труп: подозреваемого в убийстве тоже нашли 15 лет за решеткой может провести мужчина, который еще несколько месяцев назад лишил жизни свою сожительницу.

Ахтырской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении 51-летнему жителю г. Белополье, который еще в августе 2019 года лишил жизни свою сожительницу.

20 ноября в с. Мирополье Краснопольского района в заброшенном доме под кроватью местная жительница обнаружила труп. Как выяснили медики, 69-летняя потерпевшая скончалась уже несколько месяцев назад, при этом на трупе обнаружены телесные повреждения в виде множественных переломов ребер и закрытой тупой травмы грудной клетки.

Уже через несколько часов правоохранители установили лицо, причастное к этому преступлению. Им оказался сожитель потерпевшей. Еще 24 августа 2019 года он вместе с сожительницей в этом доме распивали алкогольные напитки. Когда гражданские супруги были уже изрядно навеселе, между ними возникла ссора, во время которой мужчина нанес многочисленные удары руками и ногами по телу потерпевшей. После чего пошел спать. Когда проснулся на следующее утро, обнаружил свою сожительницу без признаков жизни, положил труп под кровать, накрыл его одеялом и одеждой. В тот же день мужчина уехал в г. Белополье, где его сегодня, 21 ноября 2019 года, нашли сотрудники полиции.

Как сообщил руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, за содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Прокурор и следователь уже готовят в суд ходатайство о содержании под стражей для подозреваемого, сообщает пресс-служба прокуратуры области.