В Сумах сбили 17-летнего парня

Семнадцатилетнего парня госпитализировали, и, по словам медиков, он не получил значительных травм, поэтому после всех необходимых исследований может в ближайшее время вернуться домой.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливают причины и обстоятельства аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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