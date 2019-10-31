В Сумах сбили 17-летнего парня Вечером 20 ноября в Сумах по ул. Ильинской, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21101 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Семнадцатилетнего парня госпитализировали, и, по словам медиков, он не получил значительных травм, поэтому после всех необходимых исследований может в ближайшее время вернуться домой.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливают причины и обстоятельства аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.