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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:40292

В Ахтырке на пешеходном переходе сбили женщину

ДТП произошло 20 ноября и в Ахтырке на улице Киевская.

Водитель автомобиля «Skoda Fabia» совершил наезд на 28-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате автоаварии потерпевшую с серьезными травмами госпитализировали в местную в больницу. Предварительно 51-летний водитель был трезв.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливают причины и обстоятельства аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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