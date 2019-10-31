В Ахтырке на пешеходном переходе сбили женщину ДТП произошло 20 ноября и в Ахтырке на улице Киевская.

Водитель автомобиля «Skoda Fabia» совершил наезд на 28-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате автоаварии потерпевшую с серьезными травмами госпитализировали в местную в больницу. Предварительно 51-летний водитель был трезв.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливают причины и обстоятельства аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.