На Сумщині фонд продовжує фінансувати соціальні допомоги В медіа поширено інформацію про нібито призупинення Фондом соціального страхування України фінансування виплат лікарняних, у зв’язку з вагітністю та пологами та на поховання.

Коментар з цього приводу дає начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області Віра Лаврик:

- За загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання.

Станом на 21.11.2019 управління забезпечило допомогами з тимчасової непрацездатності майже 53 тисячі застрахованих осіб Сумщини, тобто працюючих, і спрямувало на ці цілі близько 163 мільйони гривень. Допомогу по вагітності та пологах отримало 2,5 тисячі жінок, на виплату якої перераховано понад 62 мільйони гривень. На поховання застрахованих осіб витрачено більше одного мільйона гривень соцстрахівських коштів. Надані страхувальниками заяви-розрахунки до 21 жовтня цього року управління профінансувало в повному обсязі.

Надання страхових виплат, а також фінансування медичних і соціальних послуг для потерпілих на виробництві та реабілітаційного лікування для застрахованих осіб управління здійснює у штатному порядку.

Найближчим часом очікується проведення позачергового засідання правління, на якому буде прийнято відповідні рішення щодо стабільного фінансування матеріального забезпечення з тимчасової втрати працездатності.