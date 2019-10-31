Медики зовут сумчан обследовать опорно-двигательный аппарат КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает сумчан пройти осмотр ортопедов-травматологов и сделать бесплатное рентгенологическое обследование по случаю Дня борьбы с артрозами крупных суставов.

Желающих проверить состояние здоровья ждут в четверг, 5 декабря по адресу: ул. 20 лет Победы, 13 (амбулаторно-травматологическое отделение).

Граждан будут принимать пять специалистов, а рентген-снимки с полным описанием можно будет получить в тот же день.

Перед визитом необходимо записаться в электронной системе Helsi.me или обратиться непосредственно к врачам в день приема.