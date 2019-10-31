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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:52174

Медики зовут сумчан обследовать опорно-двигательный аппарат

КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает сумчан пройти осмотр ортопедов-травматологов и сделать бесплатное рентгенологическое обследование по случаю Дня борьбы с артрозами крупных суставов.

Желающих проверить состояние здоровья ждут в четверг, 5 декабря по адресу: ул. 20 лет Победы, 13 (амбулаторно-травматологическое отделение).

Граждан будут принимать пять специалистов, а рентген-снимки с полным описанием можно будет получить в тот же день.

Перед визитом необходимо записаться в электронной системе Helsi.me или обратиться непосредственно к врачам в день приема.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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