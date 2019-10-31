Медики зовут сумчан обследовать опорно-двигательный аппарат

Желающих проверить состояние здоровья ждут в четверг, 5 декабря по адресу: ул. 20 лет Победы, 13 (амбулаторно-травматологическое отделение).
Граждан будут принимать пять специалистов, а рентген-снимки с полным описанием можно будет получить в тот же день.
Перед визитом необходимо записаться в электронной системе Helsi.me или обратиться непосредственно к врачам в день приема.
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