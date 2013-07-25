Акцию против курения провели в центре Сум (видео)

Это была просветительская акция Всемирного дня отказа от курения, который отмечается ежегодно в третий четверг ноября. Мероприятие организовал Сумской Центр общественного здоровья. Привлечь внимание людей к проблемам, которые вызывает курение - такова цель этой акции, пишет UA:СУМИ.
Жанна Сидоренко, организатор акции, и.о. директора Сумского областного центра общественного здоровья:
«У нас курит около 16 % населения. Курение - это болезнь. И наше мероприятие предназначено для того, чтобы люди задумались о последствиях. Предлагается, чтобы пачки были не яркие, не золотые, в цветочек, бабочках, а пачки безликие, стандартизированного цвета, и на них, чтобы 80 % занимало реальное изображение болезни».
В акции приняли участие 15 студентов, обучающихся по специальности «Общественное здоровье» в Сумском государственном университете.
Алексей Демиков, участник акции, преподаватель СумГУ:
«Сейчас они обходят по центру города людей, анкетируют их, опрашивают по изучению состояния их здоровья и отношение к табакокурению».
Всего запланировано опросить 400 человек, таким образом привлекая их внимание к последствиям курения. Опросы продлится до конца дня.
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