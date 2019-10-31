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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:25218

Сумчанам снова пообещали евродворы в 12-м микрорайоне

Городские власти ответила на петицию «Требует ремонта дороги на ул. Героев Крут от «АТБ» и во дворах домов № 76, 78, 80а, 80б».

«Из года в год люди ждут, когда же отремонтируют дорогу и дворы в этих четырех домах, начиная от въезда от «АТБ» (между домом на Героев Крут, 72 и 76). Во дворе Героев Крут домов №76, №78, №80а, №80б нужен плиточный ремонт, потому что покрытие и асфальт ложили еще в 90-х годах, а сейчас просто все в убогом состоянии, заехать во двор на машине можно только с одной стороны и то яма на яме, с другой, если идет дождь, стоит просто огромная лужа и грязь, там просто только на «танке» реально проехать!!!

Просьба рассмотреть и принять решение отремонтировать дворы и дороги, как можно быстрее, все видят, что делаются дороги в городе, но, как мы видим, неизвестно, сколько времени еще пройдет, пока сделают наконец дорогу в этом месте!!!», - писал автор петиции Расенко Олег Иванович.

Ответ на электронную петицию:

«Информируем, что в городском бюджете на текущий год не предусмотрены расходы на выполнение данных работ.

Вместе с тем отмечаем, что решение вопроса ремонта придомовых территорий проводится исключительно в рамках программы «Евродвор» и относится к компетенции управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, как главного распорядителя бюджетных средств по капитальному ремонту придомовых дорог.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с предоставленной информации вышеупомянутого управления сообщаем, что при планировании бюджета на 2020 год ремонт дороги по ул. Героев Крут от магазина «АТБ» и во дворе жилых домов №№ 76, 78, 80а, 80б будет включен в проект титульного списка с последующим вынесением его на рассмотрение депутатского корпуса Сумского городского совета».

Напомним: это не первая петиция сумчан по 12-му микрорайону, но пока городские власти лишь обещают взяться за него.

Общество Евродвор Петиция

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