В Сумах ищут виновника ДТП (фото) Автопроисшествие случилась 4 ноября, около 11: 30 в районе дома 26 на улице Троицкой.

Водитель транспортного средства Mitsubishi Lancer (серого цвета) совершил наезд на припаркованный автомобиль, после чего оставил место ДТП. Сейчас продолжаются его поиски.

Патрульная полиция обращается к гражданам: в случае наличия информации о местонахождении разыскиваемого транспортного средства или водителя, пожалуйста, позвоните на линию «102» или обратитесь в отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе,18/1.

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