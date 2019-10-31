В Сумах ищут виновника ДТП (фото)

Водитель транспортного средства Mitsubishi Lancer (серого цвета) совершил наезд на припаркованный автомобиль, после чего оставил место ДТП. Сейчас продолжаются его поиски.
Патрульная полиция обращается к гражданам: в случае наличия информации о местонахождении разыскиваемого транспортного средства или водителя, пожалуйста, позвоните на линию «102» или обратитесь в отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе,18/1.
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