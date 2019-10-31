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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:47164

Чехи построят в Сумах мусороперерабатывающий завод?

Мэр Сум Александр Лысенко обсудил с руководством компании «Elektromontáže SÝKORA» возможность строительства в Сумах мусороперерабатывающего завода.

Во время двухдневного пребывания с Сумах чехи провели предварительные переговоры с мэром, представителями соответствующих структурных подразделений и коммунальных предприятий, а также побывали на полигоне в Великом Бобрике и «зеленом полигоне». Территорию последнего пока считают наиболее подходящей, в частности по логистическим параметрам.

В итоге стороны договорились заняться детальной проработкой данного вопроса.

Как сообщил руководитель «Elektromontáže SÝKORA» Петр Сикора, на счету компании уже 28 подобных проектов, две недели назад был введен в эксплуатации один из последних заводов.

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