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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:0811

Братья-бегуны с Сумщины успешно завершили пустынный ультрамарафон

Сегодня, 21 ноября, завершился ультрамарафон Oman desert Marathon.

За 6 дней спортсмены преодолели 165 км по дюнам Оманской пустыни.

По итогам шести этапов тренер ДЮСШ Ахтырского района Евгений Глыва занял третье место, пропустив вперед только неоднократных победителей этого ультрамарафона братьев из Марокко Рашида и Мухаммеда Эльморабити. Это его уже пятое призовое место на этом ультрамарафоне. Его брат Иван, который первый раз принимал участие в подобных соревнованиях, занял шестое место. Между ними вклинились два солдата оманской армии.

В командном зачете ахтырчане заняли второе место.

Ультрамарафон

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