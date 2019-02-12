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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
21.11.2019 19:25947

В деле экс-главы Хозяйственного суда Сумщины объявлен обвинительный акт

В Высшем антикоррупционном суде начато рассмотрение по существу уголовного производства в отношении судьи Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко, экс-главы этого суда.

Он обвиняется в требовании неправомерной выгоды в размере 26,6 тыс. долларов США за вынесение решения в интересах строительной компании ЧАО «Сумбуд», пишет sumy.today.

Судебное заседание началось с объявления прокурором краткого изложения обвинительного акта. После этого председательствующий предоставил сторонам право провозгласить вступительные речи. Обвиняемый свою вину не признал, от допроса в ходе судебного разбирательства не отказался.

Также на заседании был определен порядок и объем исследования доказательств. В частности, прокурор предоставил список из 34 свидетелей, которых сторона обвинения планирует допросить в ходе судебного разбирательства. Судом также было определено следующий порядок исследования доказательств: исследование документов и вещественных доказательств, исследования выводов экспертизы, допрос свидетелей (34 свидетелей со стороны обвинения и 1 свидетель со стороны защиты). После этого состоится допрос обвиняемого.

Следующее заседание коллегия судей назначил на 10:00 14 января 2020 года. Рассмотрение дела будет осуществляться в открытом судебном заседании. Предварительно судьи запланировали рассмотрение дела в течение всего рабочего дня.

Напомним: 1 ноября 2017 года детективы совместно с работниками СБУ и под процессуальным руководством прокуроров САП задержали главу Хозяйственного суда Сумской области во время получения неправомерной выгоды в размере $ 26,6 тыс. По версии следствия, судья попросил предоставить ему деньги за вынесение решения в хозяйственной деле в интересах строительной компании ЧАО «Сумбуд». Главу суда задержали в порядке ст. 482 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). 2 ноября 2017 года ему было сообщено о подозрении. 7 ноября 2017 года Высший совет правосудия дала согласие на содержание судьи под стражей. 8 ноября 2017 года обвиняемому была избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 млн грн и возложены дополнительные обязанности. Данная мера пресечения действует до сих пор, поскольку 5 ноября 2019 года судьи ВАКС отказали в ее изменении, сообщает Совет общественного контроля НАБУ.

26 июля 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили стороне защиты о завершении досудебного расследования и предоставили материалы следствия для ознакомления. После этого дело рассматривал Конотопский районный суд Сумской области. Поскольку дело не было завершено до начала работы ВАКС, оно было передано на его рассмотрение.

Материалы уголовного производства поступили в Высший антикоррупционного суда 30 сентября 2019 года. 5 октября 2019 года ВАКС постановил назначить подготовительное заседание на 21 октября 2019 года. 13 ноября суд завершил подготовительное производство и назначил дело к рассмотрению по существу.

Право Александр Коваленко

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