В Сумах обокрали два мебельных магазина За сутки в Сумах неизвестные воры обокрали два мебельных магазина на общую сумму 28 000 гривен.

Вчера около 16:30 в один из мебельных магазинов областного центра зашло несколько посетителей. Пока один из компании отвлекал вопросами продавца, другой незаметно вынул из-под кассы всю дневную выручку - 18 000 гривен. Через некоторое время они вежливо попрощались и ушли, а работник магазина обнаружила кражу по меньшей мере через полчаса.

Аналогичный случай произошел в другом районе Сум уже сегодня утром - от рук воров пострадал магазин по продаже строительных материалов. Действуя по такой же схеме, злоумышленники украли 10 000 гривен.

«Сейчас в полиции по обоим фактам уже открыли уголовные производства по признакам ч.3 ст. 185 УК Украины (Кража ... причинившая значительный ущерб потерпевшему), - комментирует ситуацию Татьяна Якименко, и.о. начальника Сумского отдела полиции, - и ведут досудебное расследование, в рамках которого выясняются личности злоумышленников и их местонахождение ».

Полиция обращается к гражданам с просьбой: если кому известна информация, которая поможет в расследовании, сообщите об этом в полицию по телефону «102».

А всем владельцам и работникам торговых организаций правоохранители напоминают о необходимости быть внимательными во время скопления в торговых залах посетителей - чем больше покупателей, тем легче вору украсть товар. Стоит оборудовать торговые залы, подсобные помещения, разгрузочные площадки и входы в помещения магазинов камерами видеонаблюдения - это облегчит работу службы охраны магазина и в случае совершения кражи значительно ускорит установление личности преступника. В том случае, если торговые площади большие и количество выставленного товара значительная, следует предусмотреть работу одновременно двух или более продавцов либо консультантов. Вырученные деньги лучше будет не держать в ящиках столов, а хранить в сейфе или специализированных стационарных кассах, оснащенных защитными устройствами. И, наконец, сами помещения магазина лучше будет оборудовать специализированной охранной сигнализацией. Это позволит обезопасить объект от кражи при отсутствии обслуживающего персонала, а в случае проникновения в помещение воров - сигнализация подает соответствующий сигнал на пульт охраны, и ближайшая группа реагирования в течение 2-3 минут прибудет на место происшествия и задержит злоумышленников.