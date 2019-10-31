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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:55174

В Сумской мэрии хотят создать свою «СБУ»

В Сумском горсовете прорабатывается вопрос создания управления безопасности города.

7 ноября мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение о создании рабочей группы по проработке вопроса создания в организационной структуре городского совета управления безопасности города.

Она должна до 29 ноября рассмотрит возможность и целесообразность организации нового структурного подразделения горсовета. В рабочую группу вошли заммэра Максим Галицкий, управделами горисполкома Степан Пак, начальник отдела организационно-кадровой работы Андрей Антоненко, старший инспектор отдела протокольной работы и контроля Виктор Волонтырец (который раньше был всего лишь советником городского головы, а до 2016 года заммэра, но ушел на пенсию по достижении 65-летнего возраста), главный специалист отдела взаимодействия с правоохранительными органами Григорий Брязкун, начальник правового управления Олег Чайченко, главный специалист правого управления Анна Прокопенко.

Группа должна также определиться со штатной численностью сотрудников нового управления. А чем будет заниматься, пока неясно…

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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