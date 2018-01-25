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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:5051

Сумские музыканты победили в столице

В Киеве состоялась ХVI Всеукраинская открытая музыкальная олимпиада «Голос страны».

Сумщину достойно представила студентка Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С. Бортнянского Анастасия Сергеева и ученик детской музыкальной студии училища Аврелий Сергеев, которые завоевали Гран-при олимпиады в номинации «С оркестром» и дипломы I степени в номинации «Струнные смычковые инструменты с оркестром», сообщает управление культуры Сумской ОГА.

Досуг Музыка

По тематике

В Охтирці змагалися юні бандуристи
03.05.2019 17:25

В Охтирці змагалися юні бандуристи

2 травня у м. Охтирка відбувся обласний фестиваль-конкурс юних бандуристів «Під срібний дзвін бандур»....

Сумские музыканты выступили в Турции
18.05.2018 17:55

Сумские музыканты выступили в Турции

Сумской коллектив в составе военного духового оркестра 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады и ансамбля народного танца «Весна» Сумского национального аграрного...

В Сумах пройдет День уличной музыки
15.05.2018 09:09

В Сумах пройдет День уличной музыки

19 мая состоится День уличной музыки-2018....

Юная сумчанка покорила сцену в столице
06.02.2018 13:38

Юная сумчанка покорила сцену в столице

Воспитанница сумской детской музыкальной школы победила в V Международном фестивале-конкурсе искусств «Покори сцену - 2018»....

25.01.2018 11:59

Юные сумские музыканты отличились в Мариуполе

На выходных в Мариуполе состоялся VI Всеукраинский конкурс композиторов и художников «Фантазия»....

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Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Кино Космос
18:25 — 60рн.
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Кино Космос
10:05 — 50рн. 12:10 — 55рн. 16:25 — 60рн.
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 15:50 18:40 20:50 23:10
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:10 22:50
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 12:15 19:00
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:50
Ангели Чарлі (12+)
Ангели Чарлі (12+)
Кино Космос
14:10 — 55рн. 20:55 — 60рн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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