Сумские музыканты победили в столице

Сумщину достойно представила студентка Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С. Бортнянского Анастасия Сергеева и ученик детской музыкальной студии училища Аврелий Сергеев, которые завоевали Гран-при олимпиады в номинации «С оркестром» и дипломы I степени в номинации «Струнные смычковые инструменты с оркестром», сообщает управление культуры Сумской ОГА.
2 травня у м. Охтирка відбувся обласний фестиваль-конкурс юних бандуристів «Під срібний дзвін бандур»....
Сумской коллектив в составе военного духового оркестра 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады и ансамбля народного танца «Весна» Сумского национального аграрного...
19 мая состоится День уличной музыки-2018....
Воспитанница сумской детской музыкальной школы победила в V Международном фестивале-конкурсе искусств «Покори сцену - 2018»....
На выходных в Мариуполе состоялся VI Всеукраинский конкурс композиторов и художников «Фантазия»....