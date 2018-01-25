Сумские музыканты победили в столице В Киеве состоялась ХVI Всеукраинская открытая музыкальная олимпиада «Голос страны».

Сумщину достойно представила студентка Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С. Бортнянского Анастасия Сергеева и ученик детской музыкальной студии училища Аврелий Сергеев, которые завоевали Гран-при олимпиады в номинации «С оркестром» и дипломы I степени в номинации «Струнные смычковые инструменты с оркестром», сообщает управление культуры Сумской ОГА.