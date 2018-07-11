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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11184

В Сумах хотят за европейские деньги утеплить три школы

Состоялось заседание Руководящего комитета проекта «Повышение энергоэффективности в образовательных заведениях г. Сумы».

Бюджет проекта составляет 1 млн 635 тыс. евро. В частности, грантовая составляющая (вклад ЕС) составляет 70%, софинансирование городского бюджета - 30%.

Во время заседания члены руководящего комитета рассмотрели результаты разработанной проектной документации по термомодернизации школ и обсудили возможные энергоэффективные мероприятия, которые могут быть внедрены в рамках проекту с учетом ограниченности бюджета проекту.

По результатам заседания было решено направить на рассмотрение Представительства Европейского Союза предложения по внедрению в рамках проекта следующих энергоэффективных мероприятий: комплексная термомодернизация школы № 9 (утепление фасада, цоколя и кровли, замена окон, дверей, установка вентиляции с рекуперацией в спортивном зале и столовой), термомодернизация центрального корпуса школы № 7 (утепление фасада и цоколя, установки ИТП, замена окон и дверей) и модернизация системы освещения помещений здания школы № 20, пишет сайт мэрии.

Общество Термомодернизация

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В Сумах проводится термомодернизация школ
11.07.2018 17:11

В Сумах проводится термомодернизация школ

В Сумах управления капитального строительства и дорожного хозяйства осуществляет реконструкцию-термомодернизации зданий учреждений общего среднего образования....

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