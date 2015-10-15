После смерти главврача в Сумах реорганизуют инфекционную больницу? Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке главный врач-инфекционист Сумской области, заведующая областной инфекционной больницей им. З.Красовицкого Ирина Троцкая.

«Уважаемые жители города и области. В ФБ появились посты о закрытии нашего медицинского учреждения. Я вас призываю - не надо паники. Речь о закрытии больницы даже не идет. Это бред, и этого конечно не будет! Больница останется, и это не обсуждается. Останется и имя З.И. Красовицкого. Иначе быть не может! В условиях реформирования, возможно, будет решен вопрос об объединении двух профильных учреждений, объединение кадрового и материально-технического потенциала. Очень надеюсь, что это пойдет на пользу громаде и работникам обоих заведений. Ни одному пациенту с инфекционной патологией, который потребует госпитализации, не будет отказано. Считаю также, что ФБ - это не тот формат, где решаются такие вопросы.

Не волнуйтесь и будьте здоровы», - написала она.

Напомним, что вчера заведующая инфекционным отделением этой же больницы Наталья Клименко сообщила о том, что больницу могут закрыть.

«Сумская областная инфекционная клиническая больница, носящая имя З.И.Красовицкого, должна исчезнуть, то ли в угоду медреформе, то ли по решению областных депутатов. Вроде такого решения нет, а делегации ряда заведений уже разбирают этаж нашего стационарного корпуса. Неужели где-то там договорились с бактериями и вирусами, и здоровью граждан Сумщины ничего не грозит? Думаю, такие стратегические вопросы решают с участием населения и г. Сумы и всей области», - написала она.

Напомним: на прошлой неделе умер главный врач больницы, ученик Зиновия Красовицкого Андрей Сницарь.