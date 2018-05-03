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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:36213

Сумчан закликають запалити свічку пам'яті

Сумчан закликають запалити свічку пам'яті у своєму вікні 23 листопада о 16:00

Нехай твоє вікно цього дня не залишиться порожнім. Вшанування пам’яті закатованих голодною смертю є справжнім запобіжником повторення подібних трагедій. Маємо бути нетерпимими до проявів будь-якого масового насильства.

Загальнонаціональну традицію ставити запалену свічу у вікні своїх осель на знак ушанування мільйонів жертв штучного масового голоду ініціював історик, політолог, дослідник Голодомору Джеймс Мейс, який переїхав жити в Україну.

«Твоє вікно цього дня не залишиться порожнім» – такою є головна ідея відеоролика до роковин Голодомору, знятого Young & Hungry production за участю Український інститут національної пам'яті, Міністерство культури, молоді та спорту України та Центр Досліджень Визвольного Руху.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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