Сумчан закликають запалити свічку пам'яті

Нехай твоє вікно цього дня не залишиться порожнім. Вшанування пам’яті закатованих голодною смертю є справжнім запобіжником повторення подібних трагедій. Маємо бути нетерпимими до проявів будь-якого масового насильства.
Загальнонаціональну традицію ставити запалену свічу у вікні своїх осель на знак ушанування мільйонів жертв штучного масового голоду ініціював історик, політолог, дослідник Голодомору Джеймс Мейс, який переїхав жити в Україну.
«Твоє вікно цього дня не залишиться порожнім» – такою є головна ідея відеоролика до роковин Голодомору, знятого Young & Hungry production за участю Український інститут національної пам'яті, Міністерство культури, молоді та спорту України та Центр Досліджень Визвольного Руху.
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