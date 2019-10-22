В Знобь-Новгородской ОТГ на Сумщине открыли новый ЦПАУ

Знобь-Новгородская объединенная территориальная громада стала победителем фазы внедрения программы «U-LEAD с Европой» в части создания / модернизации центров предоставления административных услуг. Под этот проект в пгт Знобь-Новгородское капитально отремонтировано нежилой дом, где расположен ЦПАУ.
Жители громады получили доступ к более чем 60 видам качественных админуслуг, в частности самых необходимых.
Дом по улице Независимости, 5 (бывший суд) станет Центром предоставления административных услуг. В здании уже начали работать подрядчики....
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Открытие нового Центра предоставления административных услуг Кролевецкой ОТГ и Кролевецкой райгосадминистрации стало возможным благодаря программе U-LEAD с Европой....
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