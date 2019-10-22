В Знобь-Новгородской ОТГ на Сумщине открыли новый ЦПАУ В пгт Знобь-Новгородское Середина-Будского района открылся новый Центр предоставления административных услуг.

Знобь-Новгородская объединенная территориальная громада стала победителем фазы внедрения программы «U-LEAD с Европой» в части создания / модернизации центров предоставления административных услуг. Под этот проект в пгт Знобь-Новгородское капитально отремонтировано нежилой дом, где расположен ЦПАУ.

Жители громады получили доступ к более чем 60 видам качественных админуслуг, в частности самых необходимых.