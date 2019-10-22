Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25246

В Знобь-Новгородской ОТГ на Сумщине открыли новый ЦПАУ

В пгт Знобь-Новгородское Середина-Будского района открылся новый Центр предоставления административных услуг.

Знобь-Новгородская объединенная территориальная громада стала победителем фазы внедрения программы «U-LEAD с Европой» в части создания / модернизации центров предоставления административных услуг. Под этот проект в пгт Знобь-Новгородское капитально отремонтировано нежилой дом, где расположен ЦПАУ.

Жители громады получили доступ к более чем 60 видам качественных админуслуг, в частности самых необходимых.

Общество Знобь-Новгородское Середина-Буда ЦПАУ

По тематике

В Ахтырке под новый ЦПАУ отдали старое здание суда
14.11.2019 13:28

В Ахтырке под новый ЦПАУ отдали старое здание суда

Дом по улице Независимости, 5 (бывший суд) станет Центром предоставления административных услуг. В здании уже начали работать подрядчики....

Подразделение ЦПАУ на Курской начало выдавать паспорта
13.11.2019 13:47

Подразделение ЦПАУ на Курской начало выдавать паспорта

Одно из терподразделений Центра предоставления административных услуг в Сумах отныне предоставляет паспортные услуги....

В Тростянце открыли новый Центр предоставления административных услуг
12.11.2019 17:43

В Тростянце открыли новый Центр предоставления административных услуг

Сегодня, 12 ноября, в Тростянце открыли современный Центр предоставления административных услуг....

На Сумщине открыли еще один современный ЦПАУ
29.10.2019 16:13

На Сумщине открыли еще один современный ЦПАУ

Открытие нового Центра предоставления административных услуг Кролевецкой ОТГ и Кролевецкой райгосадминистрации стало возможным благодаря программе U-LEAD с Европой....

22.10.2019 17:48

На Сумщине за грабеж задержали двух приятелей

Злоумышленники избили и ограбили местного жителя, который только что вернулся с заработков....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Кино Космос
18:25 — 60рн.
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Кино Космос
10:05 — 50рн. 12:10 — 55рн. 16:25 — 60рн.
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 15:50 18:40 20:50 23:10
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:10 22:50
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 12:15 19:00
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:50
Ангели Чарлі (12+)
Ангели Чарлі (12+)
Кино Космос
14:10 — 55рн. 20:55 — 60рн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.