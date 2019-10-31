В Сумах прошла студенческая спартакиада по футзалу

Парни победили команды СумГУ 2:0 и СНАУ 6:1. Вторыми завершили турнир «политехники», которые одолели «аграриев» 7:0.
Женская команда СумГПУ победила СумГУ 2:1. Участие в соревнованиях вне конкурса приняла команда образования, проигравшая СумГПУ 0:2 и СумГУ 5:7, пишет Федерация футзала города
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