На Сумщине полиция ищет без вести пропавшего (фото)

О без вести пропавшем 51-летнем жителе пгт Воронеж Шосткинского района в полицию сообщила его жена. Она рассказала, что 18 ноября мужчина на мопеде поехал на работу, но домой не вернулся. По ее словам, 20 ноября утром еще выходил на связь, но сейчас его мобильный отключен. Женщина дополнила, что он злоупотребляет спиртными напитками и ранее уже были случаи, когда он не ночевал дома.
На розыск пропавшего мужчины ориентирован личный состав Шосткинского отдела полиции. Соответствующие ориентировки с описанием внешности и фотографией разосланы во все отделы и отделения полиции Сумщины. Правоохранители проверяют места возможного нахождения мучжины, опрашивают его знакомых и соседей.
Кроме того, правоохранители установили, что его видели в последний раз у его товарища, где он после общего употребления спиртных напитков оставил свой мопед и ушел в неизвестном направлении.
На вид разыскиваемому 50-55 лет, ростом 170-175 см, среднего телосложения. Имеет темные волосы и светлые глаза.
Был одет в черную куртку, синие джинсы. На голове была черная шапка.
Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому-то известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Андрея Бондаренко, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка ул. Свободы, 67, или по телефонам: (050) 327-91-48 (дежурная часть), (099) 266 00 69, или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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