На Сумщине пропал 71-летний пенсионер (фото)

Мужчина 19 ноября ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. Из-за проблем со здоровьем плохо разговаривает. Документов, денег и мобильного телефона при себе не имел.
На вид мужчине 70-75 лет, худощавого телосложения, сутулый, ростом около 182 см, лицо овальное, волосы короткие седые, имеет лобное облысение, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие, подбородок выступающий. Зубы почти все отсутствуют.
Особые приметы: с правой стороны головы имеется жировик, на левой стороне груди имеется шрам от ожога, при себе имел катетер «Фолея».
Был одет в куртку темно-синего цвета длиной до середины бедра на пуговицах, с надписью белого цвета на спине «Промгаз», шапку вязаную черного цвета, кофту горчичного цвета, футболку синего цвета с пуговицами в районе воротника, брюки спортивные синего цвета. На ногах были черные носки и резиновые черные калоши.
Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой не оставаться равнодушными, и просто оглянуться вокруг: возможно, больной человек находится где-то рядом с вами, и ему нужна помощь. Если вы информацию, которая поможет установить местонахождение летнего мужчину, просьба сообщить об этом по телефону Тростянецкого отделения полиции: (05458) 5-15-02, тел. моб. 050-307-97-92, 066-504-44-29, или 102, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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