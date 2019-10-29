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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:05239

Кролевецкий комбикормовый завод получит $8,5 млн кредита на расширение парка зерновозов

«Райффайзен Банк Аваль» предоставит кредит на $8,5 млн «Кролевецкому комбикормовому заводу» (ККЗ).

На полученные средства завод приобретет 100 вагонов-зерновозов, 13 новых грузовиков с прицепами и специализированного оборудования. Такие инвестиции позволят улучшить эффективность компании и расширить ее логистические операции.

«Европейский банк реконструкции и развития» (ЕБРР) берет на себя половину риска по этому кредиту согласно договору о разделе рисков, заключенному между банками, сообщает пресс-служба ЕБРР.

 
Экономика ЕБРР Кредит Кролевец Промышленность

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