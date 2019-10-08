Тендер на ремонт дорог в Сумской области не состоялся из-за сговора всех трех участников Антимонопольщики выявили сговор фирм и оштрафовали всех.

Служба автомобильных дорог в Сумской области объявила тендер на проведение текущего ремонта отдельных участков дороги О190707 Кролевец-Добротово-Терехово с ожидаемой стоимостью 167,329 млн грн. (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-04-16-001370-a).

На конкурс подали заявки три компании – ООО «Дорпроектбудсервис», ООО «Автомагистраль-Юг» и ООО «Еврострой-17». Однако торги не состоялись в связи с отклонением заказчиком всех трех тендерных предложений участников.

В частности, две из трех фирм, которые в дальнейшем стали ответчиками по делу Сумского отделения АМКУ, были выброшены со ссылкой на связанность между собой. Соответствующие доказательства тендерному комитету заказчика представила ведущий экономист финансово-сметной отдела Яна Касьян.

О вероятном сговоре компаний говорят следующие факты. Так, компании делили совместных работников; проводили деятельность по одному адресу; использовали один на двоих мобильный номер на бланках документов, поданных на рассмотрение заказчику.

Кроме того, компании подали собственные конкурсные предложения с одного IP-адреса и их тендерные документы были похожи по оформлению и содержанию. Все эти факты подтверждают предварительный сговор фирм для искажения результатов торгов.

Сумское территориальное отделение АМКУ в связи с доказанностью факта антиконкурентных согласованных действий, которые привели к искажению результатов торгов, оштрафовало ООО «Дорпроектбудсервис» и ООО «Еврострой-17» в общей сложности 118,98 тыс. грн.

Также компании были внесены в так называемый «черный список» АМКУ, что влечет невозможность участвовать в конкурентных публичных закупках на протяжении следующих трех лет.

ООО «Дорпроектбудсервис» основано в октябре 2015 сегодня принадлежит гражданину Армении Петросу Погосяну. Однако еще в 2018 году владельцами фирмы числился, кроме Петроса, его брат Артур Погосян. Последний является единоличным владельцем ООО «Еврострой-17», пишет «Верховенство права».