Зайцева попросила смягчение приговора за смертельное ДТП на Сумской Алена Зайцева и Геннадий Дронов, осужденные за ДТП в Харькове на Сумской с шестью погибшими, подали жалобы в Верховный суд Украины на свои приговоры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Доцяк. Она уточнила, что суд пока не принял жалобу виновницы аварии к рассмотрению.

"Оставил без движения – юридическим термином, потому что жалоба оформлена ненадлежащим образом... Суд дал адвокату Зайцевой 15 дней на устранение недостатков", – написала Доцяк.

Известно, что осужденная просит Верховный суд просит отменить приговор, а производство по аварии закрыть, или же уменьшить срок заключения до 5 лет условного наказания.

"Зайцева не хочет сидеть, Зайцева хочет домой", – возмутилась журналистка. При этом возмещение за случившееся виновница ДТП просит разделить с Дроновым в форме 70 на 30 процентов (большую часть выплат должен внести Дронов).

"Помним, Елена Зайцева обещала признать любой приговор суда и честно нести ответственность, но на самом деле считает 10 лет тюрьмы за 6 смертей и 6 искалеченных людей слишком суровым наказанием", – добавила Доцяк.

По ее данным, адвокат девушки не объяснила в чем заключается незаконность и необоснованность судебного решения и несоответствие назначенного наказания тяжести уголовного преступления.

Что касается жалобы Дронова, то пока нет информации, взято ли ее к рассмотрению. Также мужчина сменил адвоката. Вероятно, его интересы будет отстаивать юрист Харьковской правозащитной группы Геннадий Токарев, пишет OBOZREVATEL.

Напомним: в центре Харькова 18 октября 2017 года на улице Сумской случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек. Среди жертв – сумчанин Александр Евтеев. Его жена Оксана выжила, а ее сестра Диана – нет.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельное ДТП на улице Сумской - по 10 лет лишения свободы обоим участникам ДТП.

Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Дронова и Зайцевой по делу о смертельное ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.